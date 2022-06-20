В России решение Украины ввести визовый режим для граждан РФ сразу назвали "провокацией".

Окончательно разорвать связи со страной-агрессором - Украина вводит визовый режим для граждан РФ. Соответствующее решение Кабмин принял 17 июня.

Какие последствия принятия такого решения для россиян, рассказывают журналисты проекта FreeДом.

Теперь граждане России не смогут попасть в Украину просто с паспортом, для въезда будет необходима соответствующая виза. Решение вступает в силу с 1 июля 2022 года. "Россия сама сделала все, чтобы разрушить все связи с Украиной", - объяснил такой шаг президент Владимир Зеленский.

За последние два года российско-украинскую границу пересекли приблизительно 1 млн граждан РФ. Правила пересечения границы устанавливали еще в 1997 году.

В 2015 году, после начала вторжения РФ в Украину, условия пересечения границы немного изменили: въезжать в нашу страну россияне могли только по загранпаспорту. Позже контроль снова усилили.

В России решение Украины ввести визовый режим для граждан РФ сразу назвали "провокацией".

Как сообщал УНИАН, 17 июня президент Владимир Зеленский предложил Кабмину проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

Кабинет министров поддержал предложение президента ввести с 1 июля визовый режим для российских граждан.

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