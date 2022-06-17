Сегодня Кабмин должен одобрить прекращение действия соглашения между правительством Украины и правительством РФ о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации.

Украина с 1 июля вводит визовый режим для въезда граждан Российской Федерации.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале.

В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины – подчеркнул глава государства.

По его словам, сегодня правительство должно принять это важное решение – постановление "О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

В связи с запланированным решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ – подчеркнул Зеленский.

Как УНИАН уже писал, 2 мая петиция к Зеленскому по визовому режиму с Россией набрала необходимые 25 тысяч голосов. Она была создана еще до начала полномасштабного вторжения РФ, 11 февраля, ее автором является Никита Мазура.

Вас также могут заинтересовать новости: