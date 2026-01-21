Путину неофициально передали последнюю версию мирного плана для Украины, - Bloomberg

В Кремле видят получение проекта мирного плана, как значительный "шаг вперед".

Российскому диктатору Владимиру Путину неофициально передали проект мирного плана, который был согласован между Украиной и европейскими партнерами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, Путин получил проект мирного плана в начале января. Документ передал главе Кремля его помощник Кирилл Дмитриев.

Источники в разговоре с журналистами отметили, что у Путина теперь есть время подготовить замечания и предложения к ожидаемым переговорам с участием спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Также собеседники агентства подчеркнули, что в Кремле видят получение проекта мирного плана, как значительный "шаг вперед". Тем не менее, в документе все еще отсутствуют ответы на многие вопросы, которые интересуют Москву.

Кроме того, источники заявили журналистам, что Россия уверена в том, что именно Кушнер помог выстроить рамки переговоров и структурировать процесс диалога с Путиным.

Новая встреча Уиткоффа и Путина - что известно

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что 22 января он встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Тем не менее, точное место их проведения пока остается неизвестным.

"Именно россияне просят об этой встрече. Я думаю, это важный сигнал с их стороны", - добавил Уиткофф.

Также специальный посланник президента США подтвердил, что Путину действительно было отправлено соответствующее приглашение. Он заявил, что кремлевский диктатор якобы хочет заключить мирное соглашение с Украиной, и что 20-пунктный мирный план готов более чем на 90%.

