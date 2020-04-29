Люстрацию я не поддерживаю – Разумков

Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года.

Спикер Рады и народный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявил о своем негативном отношении к люстрации.

Об этом он сообщил в интервью РБК Украина.

По его словам, под нее попали эффективные люди.

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"Мое отношение к люстрации достаточно специфическое: я ее не поддерживаю. Объясню почему. Под люстрацию попало много людей, которые были эффективными и которые объективно не были замазаны в громких скандалах", – сказал депутат.

Разумков добавил, что не ему судить, есть ли у этих людей коррупционный шлейф, потому что «этим должны заниматься правоохранительные органы».

"Например, у меня были такие знакомые, которые не производили впечатление злостных коррупционеров вселенского масштаба", – добавил спикер парламента.

"Если же вы профессионал, человек с хорошей репутацией, не нажили себе дворцов за время своей службы, если вы качественно выполняли ту или иную функцию на той или иной должности, которая среди прочих попала под люстрацию, и из-за этого вас уволили, то я не понимаю, почему от вас нужно таким образом избавляться, если вы можете быть полезным этой стране", – объяснил Разумков.

Как сообщал УНИАН, 17 октября на сайте Европейского суда по правам человека был обнародован текст решения ЕСПЧ по делу "Полях и другие против Украины" (согласно поданным пяти отдельным жалобам), согласно которому люстрация государственных служащих в Украине, которая стала возможной благодаря закону "Об очищении власти", нарушила их права.

ЕСПЧ постановил, что в отношении трех истцов была нарушена статья 6 §1 (право на справедливый суд) Конвенции о защите прав человека и основных свобод из-за большой продолжительности судебного разбирательства в украинских судах и статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Конвенции в отношении всех пяти истцов. При этом ЕСПЧ не ставит под сомнение, что в период президентства Виктора Януковича государственная служба и демократическое управление в Украине сталкивались с серьезными сложностями, что обосновывало необходимость осуществления реформ.

Однако суд установил, что закон о люстрации имеет очень широкое применение и привел к отстранению заявителей только на основании того, что они находились на госслужбе более года во время пребывания Януковича у власти, или на основании, что имели отношение к занятию должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

Кроме того, суд указал, что закон о люстрации не обращает внимание на индивидуальные роли уволенных лиц или на то, были ли они связаны с какими-либо недемократическими действиями, которые происходили во время президентства Януковича. Также ЕСПЧ отметил, что украинский закон о люстрации отличается от более узких процедур люстрации, которые были введены в других странах Центральной и Восточной Европы.

Согласно решению суда, Украина как государство должна уплатить каждому заявителю 5 тыс. евро как возмещение морального вреда. Кроме того, суд постановил, что первый заявитель должен получить 1,5 тыс. евро, а остальные - по 300 евро в связи с судебными издержками.

Справка УНИАН. Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и тем государственным чиновникам, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.