Украина вызвала посла Израиля из-за скандала с украденным зерном, Тель-Авив отреагировал

Украина вызвала посла Израиля из-за приема уже второго судна с зерном, похищенным на оккупированных территориях. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Дружественные украинско-израильские отношения могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля Россией похищенным украинским зерном не должна их подрывать. Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законное требование Украины относительно предыдущего судна, которое доставило похищенные товары в Хайфу", – написал он в соцсети Х.

В Хайфу прибыло еще одно такое судно, и Украина в очередной раз предостерегает Израиль от приема похищенного зерна, отметил Сибига.

Видео дня

Завтра утром израильскому послу должны вручить ноту протеста. Украина требует от Израиля принять соответствующие меры.

Реакция Израиля

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отреагировал на сообщение Сибиги. В соцсети Х он заявил, что дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, "не ведут в Twitter или в СМИ".

"Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие эти обвинения, до сих пор не представлены. Вы даже не подали запрос о правовой помощи, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям. Этот вопрос будет рассмотрен", – говорится в сообщении.

Отдельно Саар отметил, что Израиль придерживается верховенства права и имеет независимые правоохранительные органы. И они будут действовать в соответствии с законом.

Скандал с украинским зерном в Израиле

Журналисты сообщили, что в Израиль прибыло судно Panormitis. В проекте SeaKrime говорят, что на его борту более 6 тысяч тонн пшеницы и 19 тысяч тонн ячменя. Есть признаки, что все зерно вывезено оккупантами из Украины, добавляют там.

Израильские СМИ сообщают, что за 2026 год в Израиле уже было разгружено четыре партии украденного украинского зерна. В частности, в Хайфе принимали судно ABINSK с украденной пшеницей. Этот корабль принадлежит теневому флоту России.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный источник в Украине пишет, что Израиль "фактически проигнорировал" требования Киева в отношении предыдущего судна, которое разгрузило украденную пшеницу в порту Хайфы. Украина оставляет за собой право применить полный спектр дипломатических и международно-правовых мер в случае разгрузки в Израиле судна Panormitis.

