Сергей Костюк, которого министр экономики Юлия Свириденко назначила руководителем Нацагентства по аккредитации, может поставить крест на подписании соглашения ACAA между Украиной и ЕС.

Руководитель Национального агентства по аккредитации Украины (НААУ) Сергей Костюк, которого министр экономики Юлия Свириденко назначила руководителем НААУ в декабре 2022 года, ставит под угрозу подписание соглашения Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods (ACAA) между Украиной и ЕС, то есть, "промышленного безвиза".

Как выяснили журналисты, последние полгода Агентство и его руководство фактически прекратили работать и ходить на работу. Документы органов по оценке соответствия лежат в кабинетах с декабря 2022 года – то есть, с момента назначения Костюка.

Фактически руководитель НААУ Сергей Костюк и его заместители искусственно затягивают сроки выполнения работ по аккредитации. Данные задержки связаны с несогласованием документов НААУ и договоров на выполнение работ, поскольку для НААУ странным образом в законодательстве не установлены сроки, регламентирующие согласование и оформление этих документов.

Также существуют большие вопросы и к компетентности руководителя НААУ Сергея Костюка. Так, для назначения он должен был иметь опыт работы в сфере аккредитации органов по оценке соответствия или проведения оценки соответствия не менее двух лет. Этого опыта Сергей Костюк не имеет, но в Министерстве экономики решили скрыть ответ на вопрос, есть ли у него соответствующий карьерный опыт.

Такая ситуация в дальнейшем может привести к расторжению соглашений о взаимном признании со стороны европейской кооперации по аккредитации, международной кооперации по аккредитации лабораторий и Международного форума по аккредитации, что, в свою очередь, поставит крест на подписании Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods (ACAA) между Украиной и ЕС, о которой не первый год говорит Кабмин в лице Дениса Шмыгаля и самой Юлии Свириденко. Проще говоря, на "промышленном безвизе".

Известно, что в декабре 2014 года прокуратура Киева и Служба безопасности Украины задерживали Костюка по подозрению в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерб государству в размере 23 млн гривен. В то время он был председателем правления "Укргаздобычи". Вместе с тем, по решению суда его оправдали.

Впоследствии, в декабре 2022 года министр экономики Юлия Свириденко своим приказом назначила Сергея Костюкглавой НААУ – органа, который аккредитует испытательные лаборатории и органы по сертификации, которые, в свою очередь, занимаются проверкой качества продукции, поступающей на рынок Украины.

Напомним, из-за злоупотребления главы Нацагентства по аккредитации Сергея Костюка в БЭБ, НАБУ, ГБР, САП поступило заявление о совершении преступления.