Президент США предлагает привлечь частных подрядчиков для укрепления Украины вместо размещения регулярных войск.

Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими союзниками о возможном привлечении американских частных военных компаний (ЧВК) к операциям в Украине. По замыслу, они будут строить укрепления, базы и защищать американские интересы в стране, пишет The Telegraph.

Такой подход рассматривается как компромисс после заявления Трампа, что регулярные войска США не будут размещены в Украине.

Источник в правительстве Британии говорит, что ЧВК фактически и станут "американским башмаком" в Украине, что само по себе является сдерживающим фактором для Путина.

Сдерживающий фактор против России

По замыслу, присутствие ЧВК должно стать сигналом для Кремля: любая атака на них может повлечь ответ США. Европейские чиновники считают, что это может усилить эффект сдерживания и одновременно снизить внутреннюю оппозицию в США против "иностранного вмешательства".

План обсуждается в рамках более широких переговоров по гарантиям безопасности для Украины, где ведущую роль играют Великобритания и Франция. Среди вариантов:

создание буферной зоны между Украиной и Россией,

развертывание до 30 000 европейских военных,

патрулирование воздушного пространства, чтобы открыть украинские аэропорты,

формирование черноморской оперативной группы под руководством Турции для защиты судоходства.

Один из западных чиновников объяснил:

"Главная цель - продемонстрировать украинцам, что мы будем воевать с вами, если Россия снова вторгнется".

Роль США: логистика, оружие и разведка

Вашингтон пока не готов отправлять собственные войска, но обязуется обеспечить логистику и тяжелые самолеты для транспортировки сил, поддержать Украину поставками оружия (Patriot, HIMARS, крылатые ракеты ERAM) и предоставить спутниковую разведку, которой не хватает Европе.

Вопрос координации миссии тоже, вероятно, придется передать под командование американского генерала. Рассматривается кандидатура главнокомандующего НАТО, генерала Алексуса Гринкевича.

Позиция Кремля

Впрочем, европейские лидеры сомневаются, что Путин согласится на прекращение огня. Москва уже заявила, что предложения Запада являются "односторонними" и направлены исключительно на сдерживание России.

Сам Трамп пытается совместить дипломатическое давление с экономическими стимулами. Ранее он предлагал России доступ к природным ресурсам и частичное снятие санкций.

Позиция Украины

Киев официально заявляет, что давления со стороны США относительно территориальных уступок нет.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорит: "Никто с американской стороны не оказывает давления на Украину относительно каких-либо территорий".

Миротворцы в Украине - главные новости

Ранее Трамп предположил, что Китай может отправить миротворцев в Украину, зато США такую миссию исключают. По данным источников издания, на прошлой неделе на встрече с европейскими лидерами и президентом Украины глава Белого дома предложил пригласить Китай предоставить миротворцев для мониторинга нейтральной зоны вдоль 1300-километровой линии фронта в рамках мирного урегулирования с Россией. Утверждается, что эта идея вызывает противодействие со стороны европейских столиц, а ранее ее отверг и президент Украины Владимир Зеленский.

На фоне этих новостей Польша заявила, что не будет отправлять войска в Украину после завершения боевых действий, но создаст базы и организует логистику для войск, которые будут участвовать в обеспечении безопасности в Украине.

