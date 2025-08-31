Европейцы могут собрать контингент такой численности, что один солдат будет размещаться только на территории длиной 10 километров.

Идея развертывания на территории Украины контингента иностранных военных после завершения войны на данный момент является невыполнимой миссией. Об этом заявил руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник на Radio NV.

В частности, у эксперта спросили о том, готовы ли страны Запада отправить своих военных в Украину в контексте идеи о создании 40-километровой "буферной зоны" на фронте. Мельник отметил, что дискуссия о перспективах отправки иностранного контингента в случае прекращения боевых действий продолжается, а это является положительным моментом.

"Поскольку, есть дискуссия, есть вероятность, что когда-то появится практическое решение", - считает Мельник.

В то же время, он обратил внимание на опыт Украины в 2014-22 годах. Тогда договаривались об отводе вооружения за определенные линии, а миссия ОБСЕ должна была осуществлять наблюдение за этим процессом.

При этом, по мнению Мельника, тогда не было ключевого элемента - инструмента принуждения России к миру.

"Вероятность повторения того сценария чрезвычайно велика", - убежден Мельник.

Также, по его убеждению, в мире миротворчество сейчас переживает не лучший период.

"Могут ли зайти европейские миротворцы? Могут, но в этом количестве, которое Европа способна выделить. Упрощая, это будет один солдат на 10 километров. Реалистично, это невозможно сделать", - убежден Мельник.

В то же время, главный вопрос заключается в том, что будет, если Россия нарушит мир.

Он считает, что на сегодняшний день реалисть такова, что миротворческие миссии не работают так, как это предполагалось с самого начала создания ООН. Мельник добавил, что более реалистичным форматом привлечения военных европейских стран является вариант их размещения небольших контингентов вдоль белорусской границы или размещения подразделений сил ПВО в каком-то западном регионе Украины. Еще он считает, что в Украине можно разместить тренировочные миссии.

Какие составляющие должен включать европейский контингент в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее спикер МИД Георгий Тихий озвучивал позицию, что иностранный контингент должен предусматривать три составляющие - сухопутную, морскую и воздушную. Он добавил, что в будущем контингент должен охватывать все эти три измерения.

По словам Тихого, в Европе продолжается детальное обсуждение параметров и модальностей по этому контингенту, в том числе, где этот контингент может быть расположен и когда его развернут.

