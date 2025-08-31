Идея развертывания на территории Украины контингента иностранных военных после завершения войны на данный момент является невыполнимой миссией. Об этом заявил руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник на Radio NV.
В частности, у эксперта спросили о том, готовы ли страны Запада отправить своих военных в Украину в контексте идеи о создании 40-километровой "буферной зоны" на фронте. Мельник отметил, что дискуссия о перспективах отправки иностранного контингента в случае прекращения боевых действий продолжается, а это является положительным моментом.
"Поскольку, есть дискуссия, есть вероятность, что когда-то появится практическое решение", - считает Мельник.
В то же время, он обратил внимание на опыт Украины в 2014-22 годах. Тогда договаривались об отводе вооружения за определенные линии, а миссия ОБСЕ должна была осуществлять наблюдение за этим процессом.
При этом, по мнению Мельника, тогда не было ключевого элемента - инструмента принуждения России к миру.
"Вероятность повторения того сценария чрезвычайно велика", - убежден Мельник.
Также, по его убеждению, в мире миротворчество сейчас переживает не лучший период.
"Могут ли зайти европейские миротворцы? Могут, но в этом количестве, которое Европа способна выделить. Упрощая, это будет один солдат на 10 километров. Реалистично, это невозможно сделать", - убежден Мельник.
В то же время, главный вопрос заключается в том, что будет, если Россия нарушит мир.
Он считает, что на сегодняшний день реалисть такова, что миротворческие миссии не работают так, как это предполагалось с самого начала создания ООН. Мельник добавил, что более реалистичным форматом привлечения военных европейских стран является вариант их размещения небольших контингентов вдоль белорусской границы или размещения подразделений сил ПВО в каком-то западном регионе Украины. Еще он считает, что в Украине можно разместить тренировочные миссии.
Какие составляющие должен включать европейский контингент в Украине
Как сообщал УНИАН, ранее спикер МИД Георгий Тихий озвучивал позицию, что иностранный контингент должен предусматривать три составляющие - сухопутную, морскую и воздушную. Он добавил, что в будущем контингент должен охватывать все эти три измерения.
По словам Тихого, в Европе продолжается детальное обсуждение параметров и модальностей по этому контингенту, в том числе, где этот контингент может быть расположен и когда его развернут.