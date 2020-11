Европейский суд по правам человека признал заявление группы пенсионеров из ОРДЛО неприемлемым как такое, что, очевидно является необоснованным.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение в пользу Украины в деле по иску группы пенсионеров из Луганска, оспаривавших постановление Кабинета министров, которое прекращало социальные выплаты населению на временно неконтролируемой территории, и требовали восстановить им выплату пенсий.

Читайте такжеЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию о состоянии здоровья четырех украинских политзаключенныхОб этом заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина сообщил на своей странице в Facebook.

«А у нас приятная новость: ЕСПЧ принял решение в пользу правительства и признал неприемлемым заявление по делу Kandyba and Others v. Ukraine, no. 33137/16», - заявил он.

В Минюсте сообщили, что заявители - группа пенсионеров, проживавших в ОРДЛО, обратились в административные суды, оспаривая постановление Кабмина № 595, которым был утвержден «Временный порядок финансирования бюджетных учреждений, осуществления социальных выплат населению ...», п. 2 которого останавливались расходы из государственного бюджета на социальные выплаты на временно неконтролируемой территории до ее возвращения под контроль органов государственной власти.

Заявители требовали признания этого положения незаконным и возобновления им пенсионных платежей.

По словам Лищины, административные суды трех инстанции частично удовлетворили этот иск, признав п. 2 порядка недействительным на том основании, что правительство вышло за пределы своих полномочий, принимая его.

«В требованиях о возобновлении платежей суды отказали, потому что заявители обратились к ненадлежащим ответчикам ... Заявители обращались во многие органы с требованием о возобновлении пенсионных платежей на основании судебных решений, но им было отказано. Они обратились в административные суды с иском о незаконной бездеятельности исполнительных органов, но в этом иске было отказано», - отметил он.

Заместитель министра юстиции сообщил, что заявители жаловались на нарушение ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на справедливый суд) и ст. 1 Протокола (право собственности) к конвенции в связи с невыполнением судебного решения в их пользу.

ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой как таковую, которая, очевидно, является необоснованной. Он ссылался, в частности, на решения судов по второму делу, инициированному заявителями, которыми им было отказано в жалобе о незаконной бездеятельности при выполнении решений, и отметил, что заявители не обратились с исками о возобновлении платежей в соответствующие суды.

«55. Учитывая указанное, суд принимает аргумент правительства о том, что государство не могло быть обоснованно обязано выполнить решение путем действий, которые не были четко указаны судом при принятии решения, и заявители могли и должны были ... обратиться с отдельными исками против соответствующих ответчиков для отстаивания своих прав. Более того, из обстоятельств дела не вытекает, и заявителями не утверждается, что представление таких исков составило бы дополнительное бремя для них ... », - говорится в решении ЕСПЧ.

Автор: Константин Гончаров