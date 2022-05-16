Кандидатуру Орбана поддержали 133 депутата, против – 27.

"Друг Путина" Виктор Орбан переизбран главой правительства Венгрии. Такое решение в понедельник, 16 мая, принял парламент страны.

Пророссийский политик, беспрерывно занимавший пост главы правительства с 2010 года, был избран 133 голосами против 27, пишет местное издание Origo.

В своей речи перед парламентом Орбан заявил, что грядущее десятилетие ознаменует собой эпоху "угроз и отсутствия безопасности". Он отметил, что политика войны и санкций привели к энергетическому кризису, а более высокие цены на энергоносители в сочетании с повышением процентных ставок в США только приблизят эпоху рецессий и стагнаций в Европе.

Орбан также упомянул войну в Украине. Он назвал "эффективными только на бумаге" антироссийские санкции Запада. В то же время премьер подчеркнул, что Венгрия не пе будет блокировать санкции против РФ, пока они не угрожают энергобезопасности страны.

Как известно, Орбан категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций против РФ, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего сменить поставщика.

По сообщениям СМИ, ЕС даже готов построить нефтепроводы в Венгрию ради поддержки эмбарго на нефть из РФ. В случае, если Будапешт согласится на это предложение, то нефтяное эмбарго утвердят не позднее этой недели.

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