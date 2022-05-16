В случае, если Будапешт согласится на это предложение, то нефтяное эмбарго утвердят не позднее следующей недели.

Европейский союз готов профинансировать нефтепроводы для Венгрии. Это еще одна попытка уговорить Будапешт поддержать шестой пакет санкций ЕС вместе с эмбарго на российскую нефть.

Об этом пишет испанское издание El Pais.

Отмечается, что ради голоса Венгрии намерены перераспределить финансирование в рамках плана REPowerEU, а до тех пор, пока Будапешт не получит новую инфраструктуру, можно будет покупать нефть из РФ. Таким образом, ожидается, что нефтяное эмбарго утвердят не позднее следующей недели.

По предварительным оценкам, модернизация инфраструктуры Венгрии и других стран, зависящих от нефти из РФ, не потребует больших средств. В отдельных случаях речь идет о строительстве новых интерконнекторов, а в других - о расширении пропускной способности труб.

Нефтяное эмбарго: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что план Европейского Союза по полному запрету на импорт российской нефти является неудовлетворительным, поскольку угрожает энергетической безопасности Венгрии.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ и разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии - до июня 2024 года.

11 мая Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза не смог согласовать решение относительно шестого пакета санкций против Российской Федерации.

Несмотря на это премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна готова поддержать эмбарго на российскую нефть.

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