По данным подсчета более 98% бюллетеней, партия Орбана Фидес (Fidesz) набирает 53,1% голосов.

Пророссийский политик Виктор Орбан стал премьером Венгрии в четвертый раз.

Об этом сообщает издание Hungary Times.

"Мы одержали настолько крупную победу, что она видна с Луны, да уж точно из Брюсселя. Христианско-демократическая национальная политика победила, и мы должны сказать Брюсселю, что это не прошлое, а будущее", - заявил Орбан, обращаясь к своим сторонникам после объявления результатов.

Орбан заявил, что результаты выборов доказали любовь венгров к своей стране.

Отдельно политик обратился к украинским венграм: "Не бойтесь, держитесь, Родина с вами".

В своем выступлении Орбан также упомянул о Соросе, который якобы пытался через наемников свергнуть политический строй в Венгрии. Он утверждал, что одержал победу несмотря на сопротивление "левых сил".

Зеленского Орбан причислил к своим оппонентам или противникам.

По данным подсчета более 98% бюллетеней, партия Орбана Фидес (Fidesz) набирает 53,1% голосов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский справедливо упрекнул Виктора Орбана за его связи с Путиным, что вредит венгерско-украинским отношениям.

Также украинский лидер подчеркнул, что правительство действующего премьера Венгрии всячески потакает россиянам и блокирует реализацию европейской помощи украинским вооруженным силам.

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