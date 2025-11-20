'Дело Мидас' несет риски поддержке Украины, но имеет и позитивную сторону, - The Economist

Несмотря на возмущение коррупцией во время войны важно сохранить поддержку Украины ради победы над агрессором.

Коррупционный скандал в украинский энергетике, вокруг откатов и отмывания денег вокруг государственной компании "Энергоатом", - это худший политический кризис, с которым столкнулся президент Владимир Зеленский с момента полномасштабного российского вторжения. Об этом говорится в редакционной колонке издания The Economist.

Издание напомнило, что из-за скандала уже уволены два министра, арестован вице-премьер, и не исключено, что будут последствия для других высокопоставленных лиц. Украинцы, пишет издание, понимают, что "пока страна ведет экзистенциальную борьбу, чиновников обвиняют в незаконном присвоении огромных сумм, возможно, до 100 миллионов долларов. Если они виноваты, то лишили собственные войска ресурсов".

Однако авторы пишут, что несмотря на оправданное возмущение крайне важно понять, "что означает этот скандал, а что нет". Они напомнили, что коррупция - не новое явление для Украины

"Украина, хотя и гораздо менее коррумпированная, чем Россия Владимира Путина, имеет долгую до- и постсоветскую историю грязи. Западная миссия по поощрению реформ всегда была обречена на медлительность. Эти усилия предшествуют господину Зеленскому и переживут его", - говорится в статье.

Второй момент, который связан со скандалом, - проблеск хороших новостей. Речь об антикоррупционных органах страны, которые оказались способными выполнять свою работу. И, возможно, эти разоблачения могут в конце концов укрепить позицию сторонников Украины, которые сейчас крайне разочарованы.

В-третьих, хотя позиция президента Владимира Зеленского повреждена, сам он, по крайней мере пока, непосредственно не причастен к схемам.

"Его руководитель аппарата, Андрей Ермак, сейчас находится под чрезвычайным давлением и может быть принесен в жертву. Если скандал сделает позицию самого господина Зеленского неустойчивой, пусть так и будет. В начале войны он проявил себя как герой, отказавшись бежать. Ему нужно признать, что теперь он должен так же неустанно бороться с коррупцией, чтобы поддерживать моральный дух дома и поддерживать за рубежом. Но почти ни один лидер не является незаменимым. Великобритания меняла премьер-министров в обеих мировых войнах; Америка боролась за победу после смерти Рузвельта в апреле 1945 года", - пишет издание.

Поддержка Украины может пострадать

Авторы отметили, что скандал может отравить поддержку Украины. Его могут и будут использовать критики Украины на Западе - от американских республиканцев MAGA до европейских популистов, таких как Виктор Орбан из Венгрии, Роберт Фицо из Словакии, немецкая партия AfD и французское Национальное объединение. Они, как пишут журналисты, давно ищут повод, чтобы оправдать ограничение помощи или нормализацию отношений с Москвой. Это дело даст им поверхностно правдоподобный повод. Но с геополитической точки зрения, этот скандал ничего не меняет:

"Украина не является и никогда не была образцом чистого управления. Не поэтому Запад потратил около 400 миллиардов долларов на ее защиту. Если бы поддержка Запада пошатнулась, единственным победителем был бы Путин. Он был бы ближе к уничтожению Украины и превращению ее в еще более коррумпированное государство. Если это произойдет, конечная цена для Европы (и для Америки) будет значительно выше, чем цена продолжения поддержки Украины".

Авторы сделали вывод, что победа России в Украине будет означать, что "страна с более 30 миллионами населения оказывается в плену на пороге ЕС, переполненная оружием и озлобленностью". После этого Путин может обратить свое внимание на НАТО или Молдову. Могут снова появиться огромные потоки беженцев. Поэтому поддержка и защита Украины, пишут в статье, - это защита Европы.

Последствия коррупционного скандала в энергетике

Как писал УНИАН, Верховная Рада уволила министров юстиции Германа Галущенко и энергетики Светлану Гринчук, которые стали фигурантами дела НАБУ. Вместо Гринчук Министерство энергетики возглавил Артем Некрасов, который был ее первым заместителем.

В дальнейшем, когда будет продолжаться расследование, могут появиться и другие фигуранты. Нельзя исключать, что новые фамилии назовут следствию сами обвиняемые. Источники The Economist, близкие к антикоррупционным органам, говорят, что под вопросом находится оборонный сектор Украины.

