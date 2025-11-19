Отставку министра поддержали 315 народных депутатов.

Верховная Рада в среду, 19 ноября, уволила Светлану Гринчук с должности министра энергетики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты поддержали отставку министра 315 голосами.

Скандал в сфере энергетики

Напомним, Светлана Гринчук написала заявление об отставке 12 ноября на фоне коррупционного скандала в энергетике. Она заявила, что в рамках ее профессиональной деятельности "не было никаких нарушений законодательства".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным НАБУ, участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

В организации этой схемы фигурируют бизнесмен Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор"), бывший советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет"), а также бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов и его жена Светлана, которая "засветилась" на "пленках Миндича" под псевдонимом "Профессор".

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский решил вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины министра энергетики Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко (экс-министра энергетики) на фоне разоблачения огромной коррупции в области энергетики. В тот же день Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал Верховной Раде уволить Гринчук с должности министра.

Главными претендентами на должность министра энергетики является глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, представитель фракции "Слуга народа" Андрей Герус и его коллега по фракции Андрей Жупанин.

