Зеленский сталкивается с самым большим вызовом со времени полномасштабного вторжения, пишет издание.

Коррупционный скандал вокруг хищения 100 миллионов долларов в НАЭК "Энергоатом" угрожает внутренней стабильности Украины и одновременно усложняет предоставление Киеву финансовой помощи со стороны Запада. Президент Владимир Зеленский оказался в наиболее затруднительной ситуации с начала полномасштабной войны с Россией в 2022 году, пишет The Economist.

Для продолжения сопротивления российской агрессии Украине необходима финансовая поддержка со стороны союзников в размере почти 100 миллиардов долларов в год, по оценкам издания. Прокремлевские политики на Западе будут использовать разоблачение хищений не как доказательство того, что в стране есть независимые органы борьбы с коррупцией, а как аргумент для сокращения поддержки.

Скандал уже положил конец двум министерским карьерам. Правительство пообещало полный аудит государственных компаний. Однако болезнь, вероятно, невозможно остановить без широкой и политически болезненной перезагрузки, считает The Economist.

У президента Зеленского нет простых решений. Следователи антикоррупционных органов и его правительство идут по пути столкновения как минимум с момента попытки ограничить полномочия ведомств в июле.

Теперь, когда расследование приобрело публичный характер, некоторые из обвиняемых могут заключить сделки с правоохранителями, раскрывая еще больше компрометирующей информации. Пятеро уже арестованы; возможно, арестуют еще больше.

Следующий этап расследования может продлиться до года. Источники The Economist, близкие к антикоррупционным органам, говорят, что под вопросом находится оборонный сектор Украины.

Некоторые хотят полной перезагрузки правительства. Другие видят возможность для президента освободиться от чиновников, которых они называют "балластом", тянущим его вниз.

18 ноября Верховная Рада должна проголосовать за увольнение Светланы Гринчук, министра энергетики, и Германа Галущенко, министра юстиции.

Масштабное хищение "Мидаса" в энергетике

НАБУ и САП задокументировали схему хищения не менее 100 миллионов долларов из государственной компании НАЭК "Энергоатом", используя секретные записи разговоров в квартирах и офисах вокруг Киева.

Детективы нашли золотой унитаз в квартире, принадлежащей Тимуру Миндичу, которого обвиняют в соорганизации преступной схемы. Миндич сбежал из страны за несколько часов до того, как правоохранители прибыли к нему домой, что свидетельствует о том, что его могли предупредить. Часть украденных денег, похоже, была переведена в Москву.

Другая часть была предназначена для строительства четырех роскошных вилл под Киевом, которые якобы предназначались для использования Алексеем Чернышовым, бывшим вице-премьер-министром, а также другими неназванными чиновниками. Чернышов, Галущенко и Гринчук отрицают любую причастность к коррупции.

В одном из пунктов стенограмм один из обвиняемых жалуется на боль в спине из-за ношения тяжелых сумок с наличными по Киеву. Другой предполагает, что было бы "пустой тратой денег" инвестировать в защиту ключевых электрических подстанций вблизи атомных электростанций.

Именно эти подстанции стали мишенью российских беспилотников и ракет 8 ноября, накануне первой вспышки скандала.

Попытка ограничить независимость НАБУ и САП в июле

Похоже, что члены группы только в июле осознали, что их записывают. Тогда они начали угрожать детективам НАБУ. Члены группы следили за ними, имели их домашние адреса и даже каким-то образом получили доступ к секретным записям с камер видеонаблюдения (обычно предоставляются только правоохранителям), чтобы следить за деятельностью детективов.

Примерно в то же время Офис президента начал давить на антикоррупционные органы. 21 июля нескольких детективов, причастных к расследованию, задержали службы безопасности. На следующий день депутаты от партии президента в спешке протолкнули законопроект, лишающий антикоррупционные органы Украины их операционной независимости, - шаг, который был отменен после масштабных общественных протестов и вмешательства Европы.

Корни этой схемы, похоже, уходят на десятилетия в прошлое. Многие из вероятных членов группы были связаны с Андреем Деркачем, бывшим народным депутатом, который возглавлял "Энергоатом" в 2000-х годах, прежде чем сбежать в Россию в 2022 году.

Операция "Мидас": что известно о масштабной коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ и САП обнародовали часть записей расследования о хищении ста миллионов долларов государственных средств АО "НАЭК "Энергоатом".

К делу якобы могут быть причастны министр энергетики Светлана Гринчук и экс-министр энергетики Герман Галущенко, ныне министр юстиции. Президент Зеленский заявил, что указанные лица должны уйти со своих должностей в правительстве.

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что коррупционеры разворовывали деньги народа, которые должны были попасть на передовую.

В ЕС осторожно отметили, что при этом нет доказательств того, что разворовывались именно европейские деньги.

Несмотря на масштабный скандал, Евросоюз и дальше планирует финансово поддерживать Украину, поскольку не видит других альтернатив.

