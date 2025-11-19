Новый временный руководитель ведомства работал в команде уволенного министра.

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра энергетики Артема Некрасова после увольнения с должности Светланы Гринчук. Соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщает Минэнерго.

Среди своих первоочередных задач Артем Некрасов назвал обеспечение стабильной работы энергосистемы, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, а также "привлечение ресурсов для ремонтов и восстановления поврежденных энергетических объектов".

Артем Некрасов - что о нем известно

До своего нынешнего назначения Артем Некрасов работал первым заместителем у уже бывшего министра Светланы Гринчук.

До прихода в правительство новый и.о. министра исполнял обязанности директора ГП "Гарантированный покупатель". Кроме этого Некрасов длительное время занимал руководящие должности в АО "Харьковоблэнерго", работал в ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ОАО "Сумыоблэнерго", ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" и ГП НПКГ "Зоря-Машпроект".

Коррупционный скандал в энергетике

Как сообщал УНИАН, 10 ноября стало известно о масштабной операции НАБУ и САП по разоблачению коррупции в энергетике. Правоохранители также провели обыски в компании "Энергоатом" и у экс-министра энергетики, министра юстиции Германа Галущенко.

В тот же день на скандал отреагировали в Минэнерго. Уже бывшая министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что все причастные к коррупционной схеме будут привлечены к ответственности.

Впрочем уже 12 ноября Светлана Гринчук написала заявление об отставке после того как стало известно о том, что она фигурирует в "деле Мидас". В то же время она добавила, что "в рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Таких фактов не может существовать в принципе".

19 ноября Верховная Рада более чем конституционным большинством уволила Светлану Гринчук с должности министра энергетики.

