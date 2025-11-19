В Европейском Союзе нормально восприняли реакцию правительства на скандал в энергетике, отметил вице-премьер-министр Тарас Качка.

Громкий коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины не повлиял на обсуждение репарационного кредита в Европейском Союзе. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, пишет "Укринформ".

"Нет, реакция правительства на этот скандал абсолютно нормально воспринята европейскими коллегами. Очевидно, что независимость, скорость и качество расследования являются определяющими", - отметил Качка.

По его словам, антикоррупционная инфраструктура в Украине работает и пути решения проблем со стороны правительства являются правильными.

Видео дня

"Мы не терпим коррупцию - и представление на увольнение министров, вовлеченных в этот скандал, является важным шагом", - отметил вице-премьер.

Он также отметил, что те меры, которые предпринимает правительство по корпоративному управлению, делаются в ежедневной координации с западными партнерами.

"Поэтому реакция достаточно положительная, но очевидно, что такой скандал не является чем-то приятным", - добавил Качка.

Коррупционный скандал в энергетике - что известно

Как писал УНИАН, 10 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обысками в "Энергоатом". Антикоррупционные органы проводили масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Правоохранители также провели обыски в компании "Энергоатом" и у экс-министра энергетики, министра юстиции Германа Галущенко.

По данным следствия, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В организации этой схемы фигурируют бизнесмен Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор"), бывший советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет"), а также бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов и его жена Светлана, которая "засветилась" на "пленках Миндича" под псевдонимом "Профессор".

Вас также могут заинтересовать новости: