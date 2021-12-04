По данным журналистов, празднование в столичном ресторане также посетили Аваков и Кличко.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в пятницу отпраздновал свое 45-летие в столичном ресторане Kritikos. Компанию ему составили ряд известных политиков.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика страны", публикуя соответствующее видео.

"Это заведение, где устраивают банкеты и подают блюда греческой кухни. По просьбе именинника, ресторан закрыли под частное мероприятие, а персонал максимально пытался создать интимную обстановку для гостей, даже зашторили окна", - говорится в сообщении.

На видео среди гостей мероприятия можно увидеть нардепов из "Слуги народа" Алину Загоруйко и Николая Сольского, журналиста Дмитрия Гордона с женой Алесей Бацман, нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко.

Также, по данным журналистов, Богдана пришли поздравить мэр Киева Виталий Кличко и экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Всего на праздновании было около двух десятков гостей.

Андрей Богдан: работа в команде Зеленского и увольнение

В ходе президентской кампании 2019 года Богдан был советником кандидата Владимира Зеленского по юридическим вопросам.

После победы Зеленского, 21 мая 2019 года, Богдан был назначен главой Администрации президента Украины. Позже возглавил Офис президента Украины, созданный вместо АП.

11 февраля 2020 года Богдан был уволен с занимаемой должности.

Автор: Виолетта Орлова