Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в пятницу отпраздновал свое 45-летие в столичном ресторане Kritikos. Компанию ему составили ряд известных политиков.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика страны", публикуя соответствующее видео.
"Это заведение, где устраивают банкеты и подают блюда греческой кухни. По просьбе именинника, ресторан закрыли под частное мероприятие, а персонал максимально пытался создать интимную обстановку для гостей, даже зашторили окна", - говорится в сообщении.
На видео среди гостей мероприятия можно увидеть нардепов из "Слуги народа" Алину Загоруйко и Николая Сольского, журналиста Дмитрия Гордона с женой Алесей Бацман, нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко.
Также, по данным журналистов, Богдана пришли поздравить мэр Киева Виталий Кличко и экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Всего на праздновании было около двух десятков гостей.
Андрей Богдан: работа в команде Зеленского и увольнение
- В ходе президентской кампании 2019 года Богдан был советником кандидата Владимира Зеленского по юридическим вопросам.
- После победы Зеленского, 21 мая 2019 года, Богдан был назначен главой Администрации президента Украины. Позже возглавил Офис президента Украины, созданный вместо АП.
- 11 февраля 2020 года Богдан был уволен с занимаемой должности.