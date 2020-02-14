В красном пиджаке и сердечках: Богдан сделал первое заявление после увольнения из ОП (фото)

На фотоколлаже Андрей Богдан написал: "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сделал первое заявление после увольнения с должности.

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На своей странице в Facebook он опубликовал фотоколлаж со своим изображением и короткой подписью. Коллаж посвящен Дню святого Валентина.

На картинке написано: «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть».

Это сообщение можно считать первым публичным заявлением Богдана после увольнения из Офиса президента.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность руководителя Офиса главы государства. Перед этим Зеленский уволил Ермака с должности помощника президента, а Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.