Силы АТО отразили попытку боевиков форсировать реку Кальмиус (карта АТО)

Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. "Вблизи села Пищевик Новоазовского района наши разведчики, которые постоянно осуществляют поиск диверсионно-разведывательных групп террористов, обнаружили скопление боевиков. По оперативным данным, террористы готовились форсировать реку Кальмиус и устроить ряд диверсий на трассе Донецк-Мариуполь", - сообщил Андрей Лысенко.

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По его словам, благодаря слаженным действиям украинских военных атаку боевиков удалось отбить. "Террористы понесли потери и вынуждены были отступить в восточном направлении", - подчеркнул секретарь СНБО, добавив, что в этом бою погиб один украинский военный.

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