Тымчук: боевики более 30 раз обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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"Произошли 3 боестолкновения украинских войск с террористами - в аэропорту Донецка, вблизи населенных пуктов Новоласпа и Пищевик", сообщает Дмитрий Тымчук.

Также по его данным, наибольшее количество обстрелов террористами было произведено по позициям сил АТО в таких районах: окрестности населенного пункта Дебальцево - 5 огневых ударов; вблизи Старогнатовки и Редкодуба - по 3 обстрела;

Также были обстреляны блокпосты и опорные пункты сил АТО вблизи Счастья, Николаевки, Авдеевки, Никишино, Красногоровки, Талаковки и Павлополя.

"Обстрелы производились из РСЗО "Град", артиллерийских систем, танков, зенитных установок, минометов и стрелкового оружия", - отметил Дмитрий Тымчук.