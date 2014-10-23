Боевики снова попытались взять штурмом Донецкий аэропорт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, на протяжении минувших суток в Луганской области уменьшилась активность террористов, зато на юге Донецкой области наблюдается их оживление. В частности из "Градов" и минометов были обстреляны позиции сил АТО под населенными пунктами Павлополь, Талаковка, Новая Ласпа.

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В то же время, как сказал Лысенко, в течение суток ситуация на блокпосту под Смелый оставалась спокойной.