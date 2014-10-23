Боевики снова попытались взять штурмом Донецкий аэропорт
13:31, 23 октября 2014Политика
2
Вчера пророссийские боевики пытались штурмом захватить диспетчерскую башню Донецкого аэропорта, но из-за огня украинских военных понесли значительные потери в живой силе и были вынуждены отступить.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, на протяжении минувших суток в Луганской области уменьшилась активность террористов, зато на юге Донецкой области наблюдается их оживление. В частности из "Градов" и минометов были обстреляны позиции сил АТО под населенными пунктами Павлополь, Талаковка, Новая Ласпа.
Читайте такжеБоевики задерживают местных жителей за фото - или видео-съемку
В то же время, как сказал Лысенко, в течение суток ситуация на блокпосту под Смелый оставалась спокойной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter