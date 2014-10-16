В АП отмечают, что все государственные структуры и институты должны провести люстрацию

В Администрации президента Украины отмечают, что подписанный Главой государства Закон "Об очищении власти" должен безоговорочно выполняться всеми без исключения государственными структурами и институтами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, собственно в АП реформирования структуры началось задолго до принятия ВР данного закона. На сегодня штат Администрации уже обновлен более, чем наполовину. Согласно Закону "Об очищении власти" под люстрацию в АП попадет еще 7 сотрудников.

Также согласно нормам нового закона под люстрацию попадают 10 председателей и членов национальных комиссий, в частности, Комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 15 октября вступил в силу Закон «Об очищении власти» (люстрации) для защиты и утверждения демократических ценностей, верховенства права и прав человека в Украине.

Закон определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью возобновления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами, и основывается на принципах верховенства права и законности; открытости, прозрачности и публичности; презумпции невиновности; индивидуальной ответственности; гарантирования права на защиту.