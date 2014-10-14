Под люстрацию попадают более 80 сотрудников центрального аппарата МВД - Геращенко

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Днепропетровске, передает Радио Свобода.

"Этот список будет передан главе МВД Арсену Авакову, а дальше уже будет происходить процедура увольнения этих чиновников", - сказал Геращенко.

Он также проинформировал, что в целом в ведомстве в ближайшее время планируют реформу, которая предусматривает "сокращение штата сотрудников МВД, увеличение заработной платы милиционера и повышение социального статуса профессии".

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"Реформа МВД предусматривает передачу функций по охране общественной безопасности местным органам власти: чтобы вопросы, связанные с автомобильной инспекцией, патрульно-постовой службой, насилием в семьях и т.д., решались на месте", - сказал чиновник.

Напомним, 16 сентября депутаты приняли законопроект "Об очищении власти".

9 октября президент подписал этот закон.

13 октября Порошенко направил закон о люстрации на обнародование.