Закон о люстрации опубликован в газете "Голос Украины"

Закон определяет правовые и организационные принципы проведения очистки власти (люстрации) для защиты и утверждения демократических ценностей, верховенства права и прав человека в Украине.

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Закон определяет правовые и организационные принципы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления «с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами», и основывается на принципах: верховенства права и законности; открытости, прозрачности и публичности; презумпции невиновности; индивидуальной ответственности; гарантирования права на защиту".

Закон определяет очистку власти (люстрацию) - как установленное им (законом) или решением суда запрещение отдельным физическим лицам занимать определенные должности (состоять на службе) (кроме выборных должностей) в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Мероприятия по очистке власти осуществляются в отношении: премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министра Украины, а также министра, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета министров Украины, председателя Национального банка Украины, председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Фонда государственного имущества Украины, председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, их первых заместителей, заместителей;

генерального прокурора Украины, председателя Службы безопасности Украины, председателя Службы внешней разведки Украины, начальника Управления государственной охраны Украины, руководителя центрального органа исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную налоговую и/или таможенную политику, руководителя налоговой милиции, руководителя центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, их первых заместителей, заместителей;

военных должностных лиц Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии с законами воинских формирований, кроме военнослужащих срочной военной службы и военнослужащих службы по призыву во время мобилизации;

членов Высшего совета юстиции, членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, профессиональных судей, главы Государственной судебной администрации Украины, его первого заместителя, заместителя;

главы Администрации президента Украины, руководителя Государственного управления делами, руководителя Секретариата Кабинета министров Украины, правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, их первых заместителей, заместителей;

начальственного состава органов внутренних дел, центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере выполнения уголовных наказаний, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, центрального органа исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную налоговую и/или таможенную политику, налоговой милиции, центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты;

должностных и служебных лиц органов прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Национального банка Украины;

членов Центральной избирательной комиссии, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, председателей и членов национальных комиссий, которые осуществляют государственную регуляцию естественных монополий, государственную регуляцию в сферах связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг;

руководителей государственных, в том числе казенных, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также государственных предприятий, которые принадлежат к сфере управления субъекта предоставления административных услуг;

других должностных и служебных лиц (кроме выборных должностей) органов государственной власти, органов местного самоуправления; и лиц, претендующих на занимание должностей, указанных выше.

Кроме того, запрещение занимать должности в органах государственной власти применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и относительно тех государственных должностных лиц, которые занимали должность (должности) в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию.

Источник: http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=357367

Как сообщал УНИАН, 9 октября президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «Об очистке власти», принятый Верховной Радой 16 сентября.

Кабинет министров Украины ожидает публикации закона "Об очистке власти" и подготовил все необходимы акты, чтобы он начал действовать с первого дня вступления в силу.

Как отмечал министр юстиции Павел Петренко, люстрационную проверку будут проходить все претенденты на государственную службу, начиная от министра и заканчивая руководителем территориального органа государственной власти.

"Эта процедура будет максимально публичная и открытая. Каждый человек, который проходит проверку, подает заявление с автобиографией, декларацией, подлежащей обнародованию как на сайте органа, который назначает этого человека, так и Министерством юстиции на соответствующем специальном сайте для общего доступа всех наших граждан, которые могут подать свои заявления и жалобы, если этот человек солгал, подал недостоверную информацию", - сообщил Петренко.

По его словам, весь процесс проверки также будет проходить публично, каждый этап проверки и предоставления заключения соответствующими контролирующими органами относительно этого человека будут обнародоваться.

Кроме того, как добавил Петренко, законом предусмотрено формирование при Минюсте мощного общественного независимого органа с функциями контроля над процессом люстрациигосударственных служащих и над процессом их назначения.

По его словам, Минюст уже подготовил соответствующее положение об этом общественном совете, а также все необходимые решения для запуска так называемого люстрационного реестра.

Министр напомнил, что, в соответствии с законом о люстрации, под его действие подпадают лица, которые занимали высшие руководящие должности: министры, первые заместители министров, руководители силовых структур, СБУ, ГПУ, главы облгосадминистраций, которые состояли в этих должностях в целом больше года в период с 2010 по 2014 год.

"Такие лица подпадают под трудовую люстрацию, и они должны быть уволены на протяжении 10 дней с момента вступления в силу закона", - сказал Петренко.

Также, по словам министра юстиции, под люстрацию подпадают все судьи, прокуроры, следователи, которые во время Революции достоинства принимали незаконные решения о привлечении к ответственности активистов.