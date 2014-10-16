The Washington Post: Владимир Путин подписал закон, увеличивающий контроль Кремля над СМИ

В статье Майкла Бирнбаума под названием «Владимир Путин подписал закон, увеличивающий контроль Кремля над СМИ», опубликованной в американской газете The Washington Post, пишется о том, что сделав шаг, который значительно уменьшит быстро сокращающееся пространство для независимой журналистики, президент России Владимир Путин в среду подписал закон, который ограничит долю владения иностранцев в СМИ РФ.

Это решение увеличит контроль Кремля над некоторыми из самых известных независимых российских медиа, несколько из которых позволяли себе критиковать действия Путина и его союзников в то время, когда напряженность в отношениях между Россией и Западом достигла пика со времен холодной войны.

Этот шаг был сделан в то время как влиятельные государственные российские СМИ сутки напролет работают над прославлением Путина и очернением групп, которых считают врагами нации. Руководители этих ресурсов, которые являются источниками информации для подавляющего большинства россиян, беззастенчиво и открыто занимаются пропагандой, называя себя пропагандистами.

Несмотря на то, что Путин давно уже взял под свой контроль телевиденье и многие печатные СМИ, все же у тех немногих россиян, которые искали альтернативные источники информации, оставались некоторые варианты, а интернет вообще почти никто не контролировал. Но за прошедший год источники новостей один за другим начали блокировать, закрывать или переориентировать их редакционную политику.

Законопроект, который спокойно был подписан в среду, будет ограничивать долю владения иностранцев в СМИ до 20 % с начала 2017 года.

«Мы очень хорошо понимаем, что те, кто владеют информацией, владеют миром», – сказал депутат Вадим Деньгин, автор законопроекта, во время парламентских дебатов перед тем, как закон был утвержден. «Когда иностранцы приезжают сюда, чтобы заработать деньги, а затем активно начинают влиять на медиа-рынок и использовать его в своих интересах, в этот момент, я должен вам сказать, я готов закрыть Россию и обеспечить ее безопасность».

Деньгин, член националистической партии ЛДПР, сказал, что против России ведется «холодная информационная война».

Этот закон нанесет очень сильный удар по наиболее известной независимой российской газете «Ведомости», которая стремится к западным стандартам журналистики.

Совладельцем «Ведомостей» является консорциум, в который входят представители трех стран – Dow Jones, Financial Times Group и Sanoma, финская медиа-компания. Газета специализируется на освещении новостей из мира бизнеса, а это довольно чувствительная тема, учитывая упадок российской экономики и туманные перспективы будущего. Газета отмечает все проблемы, с которыми столкнулись самые влиятельные российские компании, после того как рост экономики замедлился и были введены западные санкции.

«У наших политиков развилась мания контроля», – говорит Татьяна Лысова, главный редактор «Ведомостей». «Мы не отчитываемся перед российскими властями, поэтому, по их мнению, мы представляем потенциальную угрозу, являемся потенциальным врагом».

«Если у «Ведомостей» появится русский владелец, на него, несомненно, будет оказываться давление», – сказала Лысова.

То, что большой долей «Ведомостей» владели иностранцы, гарантировало объективность газеты, говорят эксперты, и помогало ей выдерживать давление Кремля.

«Мне трудно представить себе, как русский владелец сможет сказать: «Мы должны писать только правду и ничего, кроме правды, несмотря на политические риски»», – сказал Федор Кравченко, старший партнер московской Коллегии медиа юристов. «Мы гораздо больше готовы идти на компромиссы в этой сфере, чем международные инвесторы».

Представители всех трех владельцев «Ведомостей» отказались от комментариев.

Forbes Russia, журнал, который принадлежит немецкому издательству Акселя Шпрингера, также освещает чувствительные политические темы и считается одной из главных мишеней для новых ограничений.

«Для Кремля, в общем, намного проще иметь контролируемые СМИ, чем неконтролируемые», – сказала Елизавета Осетинская, бывший редактор Forbes Russia, которая в настоящее время является главным редактором RBC Group, медиа консорциума, фокусирующегося на бизнесе, который принадлежит российскому олигарху Михаилу Прохорову. RBC Group также пытается объективно освещать события, и это было одно из первых национальных новостных агентств, которое сообщило в августе о похоронах русских солдат, погибших в боях в восточной Украине.

«Сейчас общество не думает, что ему нужны свободные средства массовой информации», – сказала Осетинская.

Представители издательства Акселя Шпрингера не ответили на просьбу дать комментарии.

Последние атаки на СМИ начались в декабре, когда информационное агентство с независимой редакторской политикой, но управляемое государством, «РИА Новости» было ликвидировано и заменено новым агентством под названием «Россия сегодня», которое возглавил Дмитрий Киселев, ярый сторонник Кремля. В январе, единственный независимый российский телеканал «Дождь» убрали из эфира; теперь он ограничивается трансляцией через интернет. В марте органы, регулирующие интернет, обвинили несколько оппозиционных информационных веб-сайтов в экстремизме и заблокировали их в России.

Также в марте известный своей резкой критикой редактор Lenta.ru, еще одного видного независимого новостного вебсайта, лишился работы. Большая часть сотрудников уволилась, и сайт быстро стал терять свою независимость. Редактор Галина Тимченко уехала в Латвию, сказав, что хочет быть свободной от контроля Кремля. В этом месяце она запустила новый сайт, Meduza.io.

Даже многие глянцевые СМИ в России принадлежат либо иностранцам, либо россиянам через иностранные холдинговые компании. Новые правила повлияют и на них, от канала Disney до российской версии журнала Cosmopolitan.

Вслед за новым законом появился и едкий юмор. Российский журнал Maxim опубликовал шуточную версию Cosmopolitan 2017 г., который будет называться в то время в честь советской молодежной организации «Comsomolitan» (Комсомолитен).

В нем заголовки высмеивали поддерживаемый государством социальный консерватизм, который сейчас очень популярен в России. Например: «Поцелуи до брака? Эксперименты для любителей риска».

Государственное телевидение – хорошо финансируемый основной источник информации для большинства россиян – транслирует хорошо проработанные передачи, при этом показывает новости, которые либо очень сильно отличаются от того, что показывают на Западе, либо тщательно отобранные, которые поддерживают имидж Кремля.

В то время как правительство сокращает социальные расходы и замораживает государственные пенсии, финансирование государственных СМИ растет. Международное подразделение российской государственной телевизионной компании RT, ранее известной как Russia Today, получит 30 % финансирования из предложенного бюджета на 2015 г. Другие государственные информационные медиа также получают деньги от правительства.

На прошлых выходных в одном информационном шоу на главном российском «Первом канале» пытались доказать вину украинского правительства в крушении самолета Малазийских авиалиний над подконтрольной повстанцам территорией на востоке Украины в июле. Также сообщалось, что банк «Россия», против которого Запад ввел санкции, абсолютно от них не пострадал; что итальянские фермеры сталкиваются с проблемами из-за российского эмбарго на импорт европейских продовольственных продуктов; и что вирус Эбола может быть результатом использования «биологического оружия».