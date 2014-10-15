"По укроповскому хутору залпом огонь": появилось видео атаки боевиков по поселку на Донбассе

В сети появилось видео, на котором боевики обстреливают один из населенных пунктов в Луганской области.

На записи слышно, как боевики получат команды от "товарища полковника", который приказывает им уничтожить "укроповский хутор", открыв огонь из РСЗО "Град". На кадрах видео можно заметить российский флаг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter