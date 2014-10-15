Билецкий рассказал, сколько национальностей воюет под знаменем "Азова"

"Мы, откровенно говоря, на 50 % русскоязычный батальон. У нас есть такой грех, как большое количество грузин, шведов, итальянцев, французов, греков, англичан, ирландцев, словаков, все эти люди воюют за Украину. Я прошу, чтобы им предоставили гражданство", - рассказал он в эфире Еспресо.TV.

"Среди иностранцев у нас существуют две категории, у абсолютного большинства из них профессия воевать. Они очень первоклассные профессионалы, и улучшили наш батальон.

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Они все являются "правыми", даже грузины. Они говорят, что они воюют против коммунизма, против СССР-2, против второго совка, в котором они видят врага своим государствам. Это 60%, еще 40%, которые приехали сюда, чтобы отказаться от своего гражданства и стать украинцем", - рассказал Билецкий.

Комбат добавил, что у одного из его добровольцев, шведа по национальности здесь есть семья и он не хочет ехать в Швецию, потому что чувствует себя украинцем.