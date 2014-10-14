По факту столкновений возле здания Рады возбуждено уголовное дело
19:36, 14 октября 2014Политика
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Главное управления МВД в Киеве открыло уголовное производство по факту сегодняшних столкновений у здания Верховной Рады.
МВД открыло дело по факту противостояния у Рады / фото @OksanaDenysova
Об этом сообщает пресс-служба управления. "По факту хулиганских действий у парламента следственным отделом Печерского РУ ГУ МВД в Киеве открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство"). Начато досудебное расследование",– говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в результате столкновений под стенами Верховной Рады пострадали 15 милиционеров, задержаны около 50 человек.
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