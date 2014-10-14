​По факту столкновений возле здания Рады возбуждено уголовное дело

Об этом сообщает пресс-служба управления. "По факту хулиганских действий у парламента следственным отделом Печерского РУ ГУ МВД в Киеве открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство"). Начато досудебное расследование",– говорится в сообщении.

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