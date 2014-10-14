​В столкновениях под Радой пострадали 15 милиционеров, задержаны 50 человек

Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"Столкновения у Верховной Рады только что закончились. Милиция применила силу в рамках, предусмотренных законом. От незаконных действий провокаторов пострадало 15 сотрудников милиции. Разбиты головы, переломаны руки, вывихнуты суставы. По состоянию на сейчас задержаны 50 правонарушителей, которые кидали камни, били стекла, кидали взрывпакеты, нападали на правоохранителей. Все правонарушители задокументированы на видео", - написал он.

Советник допустил, что за организаторами сегодняшней провокации "стояли спецслужбы Российской Федерации".

"Задержания исполнителей провокаций и организаторов провокаций будут продолжены до тех пор, пока каждый не ответит перед законом за то, что натворил. Попытка сорвать работу Верховной Рады не удалась!", - подчеркнул он.