В СБУ отрицают возможность включения в зону АТО части Харьковской области

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В связи с неоправданным ажиотажем по поводу якобы расширения зоны антитеррористической операции (АТО), хочу всех успокоить: никакого расширения не было, нет и не планируется», - сообщил Лубкивский.

Напротив, подчеркнул он, в соответствии с приказом, подписанным первым заместителем председателя СБУ - руководителем Антитеррористического центра при СБУ Василием Грицаком, фактически территория АТО сужена с 14 сентября до двух украинских областей - Донецкой и Луганской, в то время как с 7 апреля она охватывала некоторые районы Харьковской области.

При этом Лубкивский отметил, что этот приказ никоим образом не повлияет на предоставление статуса участника боевых действий лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины во время проведения операции.

Он также призывал своих коллег в государственных органах власти распространять достоверную и проверенную информацию.

Как сообщалось, председатель Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО Артур Деревянко заявил, что СБУ в ближайшее время обнародует территориальную зону АТО, в которую войдут Донецкая и Луганская области и, возможно, часть Харьковской.

В частности, по его словам, прорабатывается вопрос о включении в эту зону некоторых районов Харьковской области. О каких именно районах идет речь, он не уточнил.