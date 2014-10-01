В бывшего генпрокурора Махницкого бросили два торта
14:06, 01 октября 2014Политика
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Во время пресс-конференции в Киеве группа неизвестных лиц бросили в бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора, советника президента Украины Олега Махницкого два торта.
В Махницкого бросили торты, но он увернулся / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции в зал, где проводилось мероприятие, забежали неизвестные молодые ребята и бросили два торта в направлении Махницкого.
Махницкий успел увернуться и не пострадал.
Читайте такжеПрезидент уволил Махницкого с должности исполняющего обязанности ГенпрокурораСразу после этого неизвестные покинули зал и скрылись в неизвестном направлении.
После этого инцидента пресс-конференция продолжилась.
Напомним, вчера запланированная пресс-конференция депутата Нестора Шуфрича вылилась в его избиение.
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