В бывшего генпрокурора Махницкого бросили два торта

Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции в зал, где проводилось мероприятие, забежали неизвестные молодые ребята и бросили два торта в направлении Махницкого.

Махницкий успел увернуться и не пострадал.

Читайте такжеПрезидент уволил Махницкого с должности исполняющего обязанности ГенпрокурораСразу после этого неизвестные покинули зал и скрылись в неизвестном направлении.

После этого инцидента пресс-конференция продолжилась.

Напомним, вчера запланированная пресс-конференция депутата Нестора Шуфрича вылилась в его избиение.