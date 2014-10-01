В бывшего генпрокурора Махницкого бросили два торта

14:06, 01 октября 2014
Политика
0 0

Во время пресс-конференции в Киеве группа неизвестных лиц бросили в бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора, советника президента Украины Олега Махницкого два торта.

В Махницкого бросили торты, но он увернулся

Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции в зал, где проводилось мероприятие, забежали неизвестные молодые ребята и бросили два торта в направлении Махницкого.

Махницкий успел увернуться и не пострадал.

Читайте такжеПрезидент уволил Махницкого с должности исполняющего обязанности ГенпрокурораСразу после этого неизвестные покинули зал и скрылись в неизвестном направлении.

После этого инцидента пресс-конференция продолжилась.

Напомним, вчера запланированная пресс-конференция депутата Нестора Шуфрича вылилась в его избиение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter