В Одессе до крови избили Шуфрича (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, на Шуфрича напали активисты, которые принимали участие в акции возле бизнес-центра «Шевченковский», где была запланирована пресс-конференция депутата, на которую он не пришел.

Как пояснил УНИАН один из активистов местного Евромайдана, «никто не собирался искать Шуфрича, но так получилось». Участники акции, покидая бизнес-центр, проходили мимо здания Одесской областной государственной администрации, где и произошел инцидент.

Шуфрич был вместе с бывшим главой ОГА Николаем Скориком. Со слов активиста, ругань началась в фойе здания, где правоохранители пытались развести конфликтующих, затем раздался выстрел.

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«Стреляла охрана Шуфрича. Потом он и Скорик оказались на улице, где были представители «Правого сектора», Самообороны, наши Автомайдановцы и Евромайдан, слышавшие стрельбу. Началась драка, его (Шурича - УНИАН) охрана стреляла, газ пускала… Вытащили его из кучи и увезли вместе со Скориком», - рассказал активист.

По его словам, перед дракой была «словесная перепалка и Шуфрич вел себя вызывающе».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной администрации, столкновение произошло не в фойе, а на крыльце ОГА.

По данным пресс-службы, Скорик не пострадал. Также отметили, что ни руководству ОГА, ни пресс-службе ничего неизвестно о каких-либо мероприятиях с участием Шуфрича в здании обладминистрации.

«Глава ОГА Игорь Палица Нестора Шуфрича к себе не приглашал. О его пребывании в административном здании нам неизвестно», - заявили в пресс-службе.

По словам сотрудников обладминистрации, ставших свидетелями происшествия, «депутата не сколько били, а тащили, наверное, в «мусорку», милиция пыталась провести его к машине, но не очень удачно вышло».

Ранее сегодня в Одессе проукраинские активисты приготовили мусорный бак для депутата Верховной Рады, кандидата в народные депутаты Нестора Шуфрича, однако он на свою пресс-конференцию не явился.

Пресс-конференция Шуфрича была запланирована на 12.00 в офисе бизнес-центра «Шевченковский», расположенном на проспекте Шевченко. Незадолго до начала мероприятия к зданию прибыло несколько десятков активистов, в том числе, представителей «Правого сектора» и Автомайдана. Они подкатили к зданию большой мусорный контейнер и заявили, что готовят встречу Шуфричу.

Когда Шуфрич не явился, организаторы заявили, что пресс-конференция сорвана, и они считают, что кандидат в депутаты не пришел в связи с присутствием возле здания активистов.