ЦИК зарегистрировала сегодня еще 656 кандидатов в народные депутаты

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

От 12 партий были зарегистрированы 253 кандидата: от "Оппозиционного блока" - 105, от Либеральной партии Украины - 39, от Всеукраинского аграрного объединения "Заступ" - 37, от ВО "Свобода" - 35, от Партии Зеленых Украины - 2, от "Правого сектора" - 10, от партии "Солидарность женщин Украины" - 7, от Конгресса украинских националистов - 3, от "Интернет партии Украины" - 6, от партии "Воля" - 3, от Украинской народной партии - 5, от Патриотической партии Украины - 1.

От ВО «Свобода» в округе № 36 (Днепропетровская область) комиссия зарегистрировала заместителя министра инфраструктуры Андрея Бондаренко, в округе № 60 (Донецкая область) - Дениса Дориченко, заместителя председателя Антикоррупционного бюро Украины, в округе № 161 (Сумская область) - Эдуарда Леонова, народного депутата.

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От Партии Зеленых Украины в округе № 220 (Киев) зарегистрирован Михаил Погорелый, руководитель службы соцобеспечения КП "Киевский метрополитен".

От "Интернет партии Украины" все шестерых зарегистрированных сегодня кандидатов зовут Дарт Вейдер - они зарегистрированы в двух округах Одесской области и в четырех округах Киева.

Также ЦИК зарегистрировал 403 самовыдвиженцев.

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В частности, в округе № 68 (Закарпатская область) зарегистрирован Виктор Щадей, и.о. мэра Ужгорода, в округе № 22 (Волынская область) - Александр Пирожик, первый заместитель председателя Волынского облсовета, в округе № 102 (Кировоградская область) - Николай Стрижак, первый вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев, член Партии возрождения села.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал кандидатами нынешних народных депутатов: в округе № 93 (Киевская область) Александра Онищенко, № 183 (Херсонская область) - Михаила Опанащенко, № 14 (Винницкая область) Виктора Жеребнюка, № 41 (Донецкая область) - Игоря Калетника, № 50 (Донецкая область) - Евгения Геллера.

Зарегистрированы экс-депутаты: в округе № 218 (Киев) Олег Калашников и № 112 (Луганская область) Владимир Ландик.

В округе № 205 (Черниговская область) зарегистрирован первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк, № 198 (Черкасская область) - председатель Госагентства земельных ресурсов Сергей Рудык.

Таким образом, на сегодняшний день ЦИК зарегистрировал 3 тыс. 148 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах. Из них - 1 тыс. 780 самовыдвиженцев и 1 тыс. 368 от партий.