Реформы должны стать плодом совместных усилий всех ветвей власти, общества и бизнеса - глава государства

Отрабатывается механизм привлечения в государственную службу представителей частного сектора, выпускников лучших отечественных и зарубежных университетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что нужно привлекать людей, для которых девизом являются крылатые слова американского президента Кеннеди: «не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны». При этом глава государства отметил, что украинцы должны полагаться в первую очередь на себя.

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Порошенко отметил, что хотел бы войти в украинскую историю как президент реформатор, но заметил: «Я готов уступить эту почетную миссию, уступить эту амбицию в пользу коллективного авторства, и реформы должны стать плодом совместных усилий всех ветвей власти, общества, бизнеса». По его словам, его функция как президента - «создать политические условия, благоприятные для проведения реформ».