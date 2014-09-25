Порошенко заявил, что не включил бы сына в список партии, если бы не было "мажоритарки" (видео)

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

По словам Порошенко, это было вполне самостоятельное решение его сына.

Президент также отметил, что его сын пошел на мажоритарный округ, где будет честная и бескомпромиссная борьба", не идя по партийному списку.

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"Я был бы счастлив, если бы мы отменили мажоритарную систему. Если бы мажоритарной системы не было, я бы его в список не взял. Много вопросов было бы", - заявил Порошенко.

"Я уверен, что он будет достоин меня", - добавил президент.