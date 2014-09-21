Порошенко объяснил, что заменить министра обороны Гелетея некем

Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам.

Читайте такжеМинобороны обещает уволить небоеспособных военнослужащих

Петр Порошенко напомнил, что за последнее время сменилось 3 министра обороны.

"Есть безоговорочный лидер, на которого можно поменять Гелетея? Предлагайте? Критиковать легко", - отметил глава государства.