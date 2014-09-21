Порошенко объяснил, что заменить министра обороны Гелетея некем

21:56, 21 сентября 2014
Политика
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На сегодняшний день в Украине нет "безоговорочного лидера", который мог бы заменить Валерия Гелетея на посту министра обороны.

REUTERS

Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам.

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Петр Порошенко напомнил, что за последнее время сменилось 3 министра обороны.

"Есть безоговорочный лидер, на которого можно поменять Гелетея? Предлагайте? Критиковать легко", - отметил глава государства.

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