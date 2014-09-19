Минобороны не исключает четвертый этап мобилизации

Об этом заявил глава ведомства Валерий Гелетей сегодня в Варшаве.

”Агрессия, которая идет с востока, а именно от Российской федерации она будет продолжаться”, - сказал министр, отметив, что, несмотря на надежды на мир необходимо к ней готовиться.

”Политики делают все, чтобы был мир, но вместе с тем как военные мы должны понимать: хочешь мира, готовься к войне”, - сказал министр.

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Он отметил, что в этом контексте Украина все еще нуждается в помощи, в частности, высокоточного оружия.

Кроме этого, по его словам, украинцам необходимо усиление разведки, механизмы, которые позволяют сотрудничать с армейскими системами государств НАТО и автоматизированные системы управления войсками.

”У нас третий этап мобилизации, не исключено, что будет четвертый”, - добавил министр, рассказывая о подготовке войска к осенне-зимнему периоду.