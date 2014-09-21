Порошенко: выиграть войну на Донбассе военным методом невозможно

Такое заявление президент Петр Порошенко сделал в интервью журналистам украинских телеканалов.

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"Подчеркиваю - войну в городе Донецк, в городе Луганск выиграть исключительно военными методами невозможно. Кому-то кажется, что мы сейчас соберем 3-4 батальона, войдем, сконцентрируем броневой кулак, накроем артиллерийской поддержкой, пошлем вперед спецназ, ликвидируем или взорвем органы управления, и нам все быстро удастся - неправда. Нам этого не дадут сделать. Чем больше там будет батальонов тактических групп или бригад украинской армии, тем больше там будет войск РФ",- пояснил глава государства.

При этом, Петр Порошенко подчеркнул, что Россия потратила миллиарды долларов на создание негативного имиджа Украины.