Порошенко заявляет об улучшении ситуации на востоке

Об этом он заявил в интервью журналистам украинских телеканалов. «Я, безусловно, отстаиваю четкую позицию мира. Я все сделаю для того, чтобы в стране был мир. И эти законы (по Донбассу, принятые парламентом 16 сентября. - УНИАН) направлены на реализацию мирного плана, который был задекларирован заранее. У нас сейчас идет деэскалация, кто бы что не говорил», - сказал Петр Порошенко.

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Кроме того, президент подчеркнул, что «на 65% военная техника в частях, которые стояли на первых рубежах, была уничтожена, и не было чем защищаться, сейчас уже есть».

«Мы за эти две с половиной недели наконец получили возможность отвести те части, которые стояли там достаточно долго, для ротации и восстановления боеспособности, в том числе, наконец, в одной из этих частей были отведены для ротации, где служил мой сын. Ты совершенно иначе воспринимаешь войну, когда там служит твой сын. Здесь понимаешь цену мира, опасности и принятых решений», - подчеркнул глава государства.