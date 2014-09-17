Люстрация и закон, которого нет

Принятие Верховной Радой 16 сентября закона «Об очищении власти» (пусть и с пятой попытки) можно было бы записать в актив побед гражданского общества, если бы гражданское общество знало, что именно проголосовали депутаты.

Спикер Верховной Рады Александр Турчинов пять раз ставил на голосование принятие законопроекта, который являлся одним из требований украинцев после Революции достоинства. Что именно заставило депутатов отдать за документ 231 голос «за» - угрозы Турчинова не выпускать парламентариев из сессионного зала до результативного голосования; уговоры коллег, побывавших в мусорном баке в качестве предупреждения остальным обладателям мандатов, что им будет грозить за пассивную позицию относительно закона об очищении власти; или горящие шины на площади перед зданием Верховной Рады – останется тайной. Но сам факт принятия закона вызвал ликование.

Торопясь, и перебивая друг друга, сами депутаты, активисты и просто сторонники люстрации стали рассказывать, как теперь заживем. Один из авторов законопроекта, внефракционный народный депутат Юрий Деревянко сообщил, что субъектами люстрации являются все государственные служащие за исключением выборных должностей. Мол, президенту и депутатам люстрация не грозит, зато закон распространяется на премьер-министра Украины, заместителей министра, заместителей руководителей других центральных органов власти и на председателей облгосадминистраций.

В Кабмине тут же подсчитали, что под действие закона «Об очищении власти» подпадает около миллиона разного рода чиновников, государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. Дабы выявить нарушителей, премьер Арсений Яценюк поручил в каждом министерстве создать комиссии по люстрации, а также Общественный совет по вопросам люстрации при Министерстве юстиции.

Весь день 17 сентября социальные сети смаковали новости, что закон о люстрации можно применять к тем властьимущим, кто призывал к расколу Украины и сепаратизму, и, по этим фактам, вынесены соответствующие решения судов. Такие лица не имеют права занимать должности на срок 5 лет. А вот судьи и прокуроры, которые принимали противоправные решения в отношении участников Майдана, лишаются возможности занимать любую государственную должность на срок 10 лет.

Инициатор закона, глава общественного Люстрационного комитета Егор Соболев также акцентировал, что одним из критериев соответствия должности будет поведение чиновников во время Майдана: «Все должностные лица, включая Администрацию президента, Кабинет министров, СНБО, руководство правоохранительных структур, должны покинуть государственные органы власти, если во время Майдана сидели на руководящих должностях, смотрели, как арестовывают студентов, расстреливают людей, и не написали заявление об увольнении. Они не прошли свой главный тест в жизни». На своем сайте Люстрационный комитет отчитался о принятии документа и разместил сообщение, что текст оного появится 17 сентября.

Впрочем, поделиться текстом принятого закона с журналистами ни депутаты, ни аппарат Верховной Рады не спешили. В результате, окончательный текст того, за что проголосовали парламентарии, так и не был опубликован. Учитывая, что, на момент голосования, в документ было внесено около 400 поправок, и что 17 сентября, как это было обещано, он не появился в официальных источниках, вероятно, особо радоваться не стоит. Ведь судить о том, кого, в первую очередь, коснется очищение, какова процедура люстрации и кто будет отвечать за ее проведение, приходится лишь веря политикам, министрам и активистам на слово.

Татьяна Урбанская