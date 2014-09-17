При обстреле боевиками аэропорта в Донецке пострадали дома мирных жителей - СМИ (фото)
В Донецке продолжается штурм аэропорта. Под обстрелом помимо стратегического объекта оказались жители и дома прилегающего района.
Об этом сообщает 62.ua.
По информации дончан в социальных сетях, на данный момент зафиксированы попадания снарядов в частный сектор за магазином «Меркурий», горят не менее 5 частных домов на пос. Веселый. Снаряды попали в пятиэтажку напротив АТБ по пр. Партизанский и 3-этажный дом на ул. Жмуры.
Взрывной волной выбита часть окон в домах по Аристова, 2 и 7. В общежитии напротив окон почти не осталось. Повреждена газовая труба.Читайте такжеСМИ: боевики начали новый штурм донецкого аэропорта
Также снаряд попал в квартиру на третьем этаже девятиэтажного дома по пр. Киевский, 54. Там начался сильный пожар.
Также отмечено попадание в районе завода «Точмаш» и автосалона «Форд» на пр. Киевский. В детской больнице, которая находится напротив, вылетели стекла на 2 и 3 этажах.