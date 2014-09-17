На территории Украины остаются четыре батальона войск РФ - Бридлав

Об этом заявил главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО Филипп Бридлав, передает "Радио Свобода".

По его словам, пока Россия вывела с территории Украины часть своих войск, но они остаются вблизи границы.

"Из максимума в 10 российских батальонно-тактических групп, которые были на территории Украины, думаю, еще четыре остаются там. Россия выводит свои силы с востока Украины, но, не будет ошибки, если эти силы смогут быстро вернуться назад, в случае приказа", - сказал Бридлав.

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Командующий также подчеркнул, что гибридные методы войны, применяемые Россией, угрожают безопасности Европы.

"Европа, несмотря на большую работу наших предшественников на протяжении последних 70 лет, стала регионом напряженности. Россия силой изменила границы нескольких стран, нарушив их территориальный суверенитет. Россия нелегально аннексировала части стран, это то, что мы никогда не поймем. Россия также применяет гибридные методы ведения войны для дальнейшего наступления, который угрожает их соседям и безопасности Европы", - сказал Бридлав.