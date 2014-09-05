НАТО займется изучением новых российских гибридных методов ведения войны

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита НАТО в Уэльсе, сообщает ИТАР-ТАСС.

Значительная часть этой работы будет поручена Центру стратегических коммуникаций НАТО в Латвии, основными направлениями работы которого является пропаганда и методы ведения информационных кампаний. НАТО намерена даже "проводить учения для противодействия гибридной военной угрозе".

"Мы должны обеспечить эффективный ответ НАТО на специфические вызовы, представленные угрозами гибридных методов ведения войны, когда используется широкий набор военных и диверсионных операций с использованием военных, полувоенных и гражданских структур в глубоко интегрированной манере", - подчеркивается в заявлении.

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Глава центра реагирования на кризисы в штабе объединенных вооруженных сил НАТО в Европе бригадный генерал Нико Так объяснил термин "гибридная война": "Речь идет об использовании классических вооруженных сил, диверсионных групп, незаконных вооруженных формирований параллельно с организацией гражданских протестов под воздействием информационно-пропагандистских средств, дополняемых хакерскими атаками на информационные системы противника. Все эти средства используются концентрированно с целью достижения четко определенных политических целей".