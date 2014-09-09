Завтра состоится заседание Кабмина при участии Порошенко, Турчинова и глав ОГА

Завтра, 10 сентября, состоится заседание Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.Читайте такжеУ Яценюка есть два сценария экономического развития Украины В заседании примут участие президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, председатели областных государственных администраций и города Киева. Заседание начнется в 10.00.

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