В случае провала мирного плана, Турчинов будет инициировать военное положение - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на слова депутата, который присутствовал на закрытом заседании ВР.

Турчинов на заседании якобы объявил, что назначит на понедельник консультации относительно внеочередного заседания на вторник, если в течение ближайших дней не будет достигнут прогресс в мирном урегулировании.Читайте такжеСМИ: Депутаты и Порошенко решили пока не вводить военное положение

"Турчинов сказал, что дважды разговаривал с президентом в среду, и тот чувствует, что сработает мирный план. Если же нет, то в понедельник состоятся консультации о внеочередном заседании на вторник с повесткой дня о военном положении", - рассказал собеседник.

Как известно, Порошенко в четверг отбыл на саммит НАТО, где проводит переговоры с лидерами ведущих стран Запада о помощи Украине.