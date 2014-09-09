Крымская активистка Богуцкая выехала из оккупированного полуострова - журналист

17:23, 09 сентября 2014
Политика
3 0

Крымская активистка Елизавета Богуцкая выехала из оккупированного полуострова.

Фото: Liza Bogutskaya

Об этом в соцсети сообщил журналист Мустафа Найем. 

публикацияMustafa Nayyem.

Читайте такжеКрымская активистка Богуцкая рассказала о вчерашнем обыске в ее доме, обвинениях и допросеНапомним, в доме у крымской активистки Богуцкой провели обыск. Предполагаемым основанием для обыска стало ее участие в майской встрече национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева в Армянске. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter