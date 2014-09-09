Крымская активистка Богуцкая выехала из оккупированного полуострова - журналист
17:23, 09 сентября 2014Политика
3 0
Крымская активистка Елизавета Богуцкая выехала из оккупированного полуострова.
Елизавета Богуцкая выехала из оккупированного полуострова./ Фото: Liza Bogutskaya
Об этом в соцсети сообщил журналист Мустафа Найем.
Читайте такжеКрымская активистка Богуцкая рассказала о вчерашнем обыске в ее доме, обвинениях и допросеНапомним, в доме у крымской активистки Богуцкой провели обыск. Предполагаемым основанием для обыска стало ее участие в майской встрече национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева в Армянске.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter