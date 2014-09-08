В доме у крымской активистки Богуцкой провели обыск: оргтехнику изъяли, женщину увезла полиция

10:55, 08 сентября 2014
Общество
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Муж активистки сообщил, что основанием для обыска стало ее участие в майской встрече национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева в Армянске.

Фото: Liza Bogutskaya / facebook.com

В доме крымской активистки, дизайнера и блогера Елизаветы Богуцкой с утра 8 сентября проходил обыск. Об этом она сама написала на своей странице в Facebook.

Допис by Liza Bogutskaya.

По окончанию обыска Богуцкую увезли правоохранительные органы, изъяв при этом всю компьютерную технику. Об этом сайту Крым.Реалии сообщил супруг активистки Олесь.

Допис by Шевкет Наматуллаев.

По его словам, в дом пришли силовики в сопровождении автоматчиков. Он также сообщил, что основанием для обыска стало то, что Елизавета в мае принимала участие во встрече национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева в Армянске.

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«Силовики с понятыми, двумя-тремя следователями пришли в дом с постановлением на обыск. Искали наркотики, запрещенную литературу, оружие. Они уже уехали и увезли ее (Елизавету – ред.), я тоже туда сейчас отправляюсь. При этом они забрали всю технику – компьютеры, фотоаппараты, флешки, даже навигаторы от автомобиля», – рассказал супруг активистки.

Елизавета Богуцкая известная под псевдонимом Лиза Богутски писала в социальных сетях и различных изданиях, в том числе и на сайте Крым.Реалии, острые материалы, направленные против аннексии Крыма и в защиту прав крымчан, несогласных с присоединением Крыма к России. 

За последние несколько недель в Крыму участились обыски, особенно в крымскотатарских семьях. Правоохранители врываются под предлогом поиска оружия, наркотиков и экстремистской литературы. Так, массовые обыски были проведены в Нижнегорском районе.

Один из последних обысков произошел всубботу, 6 сентября. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме предпринимателя Мустафы Османова из села Межводное Черноморского района Крыма. Он приобрел известность в декабре прошлого года, когда на своем автомобиле приехал на Майдан Незалежности, привез продукты и казан, чтобы готовить плов для протестующих в центре Киева.

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