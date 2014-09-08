В доме у крымской активистки Богуцкой провели обыск: оргтехнику изъяли, женщину увезла полиция

В доме крымской активистки, дизайнера и блогера Елизаветы Богуцкой с утра 8 сентября проходил обыск. Об этом она сама написала на своей странице в Facebook.

По окончанию обыска Богуцкую увезли правоохранительные органы, изъяв при этом всю компьютерную технику. Об этом сайту Крым.Реалии сообщил супруг активистки Олесь.

По его словам, в дом пришли силовики в сопровождении автоматчиков. Он также сообщил, что основанием для обыска стало то, что Елизавета в мае принимала участие во встрече национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева в Армянске.

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«Силовики с понятыми, двумя-тремя следователями пришли в дом с постановлением на обыск. Искали наркотики, запрещенную литературу, оружие. Они уже уехали и увезли ее (Елизавету – ред.), я тоже туда сейчас отправляюсь. При этом они забрали всю технику – компьютеры, фотоаппараты, флешки, даже навигаторы от автомобиля», – рассказал супруг активистки.

Елизавета Богуцкая известная под псевдонимом Лиза Богутски писала в социальных сетях и различных изданиях, в том числе и на сайте Крым.Реалии, острые материалы, направленные против аннексии Крыма и в защиту прав крымчан, несогласных с присоединением Крыма к России.

За последние несколько недель в Крыму участились обыски, особенно в крымскотатарских семьях. Правоохранители врываются под предлогом поиска оружия, наркотиков и экстремистской литературы. Так, массовые обыски были проведены в Нижнегорском районе.

Один из последних обысков произошел всубботу, 6 сентября. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме предпринимателя Мустафы Османова из села Межводное Черноморского района Крыма. Он приобрел известность в декабре прошлого года, когда на своем автомобиле приехал на Майдан Незалежности, привез продукты и казан, чтобы готовить плов для протестующих в центре Киева.