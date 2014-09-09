На Донетчине милиция задержала педагога приюта, который был одним из лидеров боевиков

Об этом советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.

«Милиция продолжает бороться с терроризмом на освобожденных от террористов территориях», - сообщил он.Читайте такжеСБУ задержала информаторов боевиков, которые готовили засады для нападения на военных

По словам Геращенко, 9 сентября сотрудники Департамента уголовного розыска МВД Украины совместно с спецподразделением "Сокол" ГУБОП МВД Украины в ходе оперативно-розыскных мероприятий в зоне АТО на территории Донецкой области задержали один из лидеров «народного ополчения Артемовского района г. Часов Яр».

«Гражданин К. 1973 г.р., в миру социальный педагог приюта для умственно отсталых детей, непосредственно организовывал вооруженное формирование на территории города Часов Яр, раздавал оружие, проводил тренировки по стрельбе из автоматического оружия, похищал людей», - сообщил он.

Также советник Авакова добавил, что злоумышленник после освобождения Артемовского района скрывался длительное время в лесном массиве возле города Часов Яр.Читайте такжеВ Харькове задержан мужчина, который шпионил за украинскими военными самолетами в пользу России

«В настоящее время доставлен в суд для решения об избрании меры пресечения по ст. 260 ч. 5 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). У гражданина К. в ходе проведения следственных действий было изъято 7 автоматов АК 5.45, большое количество боеприпасов», - подчеркнул Геращенко.