Пользуясь перемирием, боевики пытаются сбежать из зоны АТО
14:30, 09 сентября 2014Политика
2 0
Под Мариуполем обнаружили брошенный боевиками автомобиль и оружие.
REUTERS
Боевики во время перемирия пытаются сбежать с мест боев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
Читайте такжеБоевики из числа местного населения и их семьи бегут в Россию
«Пользуясь прекращением активных действий, отдельные боевики пытаются сбежать с мест боев», - отметил он.
«Вчера в 12.00 рейдовой группой в посадке вдоль дороги «Талаковка - Коминтерново» под Мариуполем обнаружен брошенный террористами автомобиль ЗАЗ-Таврия, на котором установлен танковый пулемет «Утес». В настоящее время он усилил боевую мощь украинских пограничников», - рассказал Лысенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter