Пользуясь перемирием, боевики пытаются сбежать из зоны АТО

Боевики во время перемирия пытаются сбежать с мест боев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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«Пользуясь прекращением активных действий, отдельные боевики пытаются сбежать с мест боев», - отметил он.

«Вчера в 12.00 рейдовой группой в посадке вдоль дороги «Талаковка - Коминтерново» под Мариуполем обнаружен брошенный террористами автомобиль ЗАЗ-Таврия, на котором установлен танковый пулемет «Утес». В настоящее время он усилил боевую мощь украинских пограничников», - рассказал Лысенко.